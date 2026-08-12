Takizawa Ham hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Takizawa Ham hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,65 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -43,690 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 6,79 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at