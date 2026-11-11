Takizawa Ham hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Takizawa Ham hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 97,40 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -68,200 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,95 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6,69 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at