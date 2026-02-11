|
Takizawa Ham legte Quartalsergebnis vor
Takizawa Ham lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS belief sich auf 143,20 JPY gegenüber 15,22 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 7,36 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Takizawa Ham 7,85 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
