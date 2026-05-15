Takizawa Ham: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Takizawa Ham veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 143,51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -115,500 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,09 Prozent zurück. Hier wurden 5,95 Milliarden JPY gegenüber 6,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 112,200 JPY. Im Vorjahr hatten -241,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 28,09 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 26,57 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at