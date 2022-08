TAKKT-Aktie stärker: TAKKT-Finanzchef Claude Tomaszewski will Vertrag nicht verlängern

Der noch amtierende Finanzvorstand Claude Tomaszewski habe den Aufsichtsrat Ende Juni darüber informiert, seinen bis Ende Oktober 2024 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mit. An einer geregelten Übergabe werde nun gemeinsam mit Tomaszewski gearbeitet. Eine Nachfolgelösung solle noch im laufenden Jahr gefunden. Bis dahin wolle Tomaszewski weiter als Finanzchef arbeiten. Die TAKKT -Aktien notieren im XETRA-Handel zeitweise 0,85 Prozent höher bei 11,86 Euro.

STUTTGART (dpa-AFX)