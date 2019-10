TAKKT-Aktie unter Druck: TAKKT gibt Umsatzwarnung aus

Der um Währungs- und Akquisitionseffekte bereinigte Umsatz dürfte im Geschäftsjahr 2019 um ein bis zwei Prozent zum Vorjahr sinken, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Stuttgart mit. Bisher hatte TAKKT ein leichtes Plus angepeilt. Bei der Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird nun nur noch das Erreichen des unteren Werts der bislang kommunizierten Spanne von 12 bis 14 Prozent erwartet.

TAKKT-Aktien geben ab

Die Aktien von TAKKT haben am Donnerstag im XETRA-Handel nach Zahlen sowie der Senkung der Jahresziele 2,65 Prozent auf 11,02 Euro eingebüßt. Damit zählten die Titel des Büromöbelhändlers zu den größten Verlierern im Nebenwerte-Index SDAX. Ein Rutsch unter die Unterstützung bei 10,70 Euro, wo die Aktie Anfang September den tiefsten Stand seit dem Jahr 2013 erreicht hatte, blieb ihr indes erspart - obwohl sie ihr im frühen Handel gefährlich nahe gekommen war.

Sowohl der gesunkene Umsatz aus eigener Kraft als auch der Rückgang der operativen Marge (Ebitda) im dritten Quartal hätten enttäuscht, schrieb Experte Mark Josefson vom Analysehaus Pareto Securities. Dass TAKKT wegen schwieriger Geschäftsbedingungen im Schlussquartal zudem die Jahresziele für beide Kennziffern nach unten revidierte, dürfte die Konsensschätzung für das Ebitda sinken lassen, erklärte.

/he/bek

STUTTGART (dpa-AFX)