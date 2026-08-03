TAKKT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

TAKKT lud am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,08 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,040 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 240,3 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 228,1 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at