TAKKT: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

TAKKT stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TAKKT 244,5 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 269,0 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at