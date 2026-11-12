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12.11.2026 06:31:28
Takuma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Takuma hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 73,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 36,74 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Takuma im vergangenen Quartal 49,85 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Takuma 39,67 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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