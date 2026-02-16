Takuma: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Takuma hat am 13.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 59,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 39,87 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 43,70 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at