Takween Advanced Industries Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Takween Advanced Industries Registered gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Takween Advanced Industries Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,56 SAR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Takween Advanced Industries Registered mit einem Umsatz von insgesamt 205,5 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 48,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at