Takween Advanced Industries Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Takween Advanced Industries Registered hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Takween Advanced Industries Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,97 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,670 SAR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Takween Advanced Industries Registered im vergangenen Quartal 151,7 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Takween Advanced Industries Registered 142,9 Millionen SAR umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,640 SAR gegenüber -1,050 SAR im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Takween Advanced Industries Registered mit einem Umsatz von insgesamt 601,63 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 671,74 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um -10,44 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at