27.02.2026 06:31:29

Talaat Moustafa Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Talaat Moustafa Group hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,90 EGP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Talaat Moustafa Group 1,94 EGP je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Talaat Moustafa Group 24,76 Milliarden EGP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 76,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,01 Milliarden EGP erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,98 EGP präsentiert. Im Vorjahr hatte Talaat Moustafa Group ein EPS von 4,68 EGP je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 64,33 Milliarden EGP beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 43,49 Milliarden EGP umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen