27.02.2026 06:31:29
Talaat Moustafa Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Talaat Moustafa Group hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 1,90 EGP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Talaat Moustafa Group 1,94 EGP je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Talaat Moustafa Group 24,76 Milliarden EGP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 76,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,01 Milliarden EGP erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 6,98 EGP präsentiert. Im Vorjahr hatte Talaat Moustafa Group ein EPS von 4,68 EGP je Aktie vermeldet.
Der Jahresumsatz wurde auf 64,33 Milliarden EGP beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 43,49 Milliarden EGP umgesetzt worden waren.
