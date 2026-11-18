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18.11.2026 06:31:28
Talaat Moustafa Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Talaat Moustafa Group hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 2,46 EGP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Talaat Moustafa Group 2,26 EGP je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 17,36 Milliarden EGP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Talaat Moustafa Group 14,59 Milliarden EGP umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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