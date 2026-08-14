Talabat präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Talabat hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 AED. Im Vorjahresviertel waren 0,020 AED je Aktie erzielt worden.

Talabat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,19 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,60 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,003 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,15 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at