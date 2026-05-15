Talabat stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Talabat äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,01 AED beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,85 Milliarden AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,06 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at