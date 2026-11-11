Talamore Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Talamore Mining stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Talamore Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,40 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at