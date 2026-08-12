Talamore Mining vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Talamore Mining hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,23 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at