Talanx-Aktie fällt dennoch: Talanx legt gewinnseitig zu

Mit 304 Millionen Euro lag der Überschuss 13 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. Vorstandschef Torsten Leue sieht den Versicherer mit seiner Hauptmarke HDI daher auf Kurs, in diesem Jahr wie geplant einen Gewinn von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro zu erzielen.

Unterdessen will der Konzern Talanx seine Prämieneinnahmen in diesem Jahr stärker steigern als bisher geplant. Statt um einen mittleren einstelligen Prozentsatz sollen sie nun um einen hohen einstelligen Prozentsatz wachsen.

Die Talanx-Aktie verliert via XETRA zeitweise 3,11 Prozent auf 35,48 Euro.

