Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Personalie
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17.03.2026 15:12:00
Talanx-Aktie höher: Langfristige Bindung von Vorstandschef beschlossen
Talanx hat den Vertrag von Vorstandschef Torsten Leue vorzeitig verlängert. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, läuft sein Vertrag nun bis Juni 2030.
"Herr Leue hat den Konzern als Vorstandsvorsitzender seit Mai 2018 kontinuierlich und äußerst erfolgreich entwickelt", sagte Aufsichtsratschef Herbert K. Haas. "Dies gilt sowohl für den wirtschaftlichen Erfolg als auch für den kulturellen Wandel der Gruppe."Auf XETRA steht die Talanx-Aktie zeitweise bei 110,50 Euro, was einem Plus von 3,95 Prozent entspricht.
DJG/mgo/hab
DOW JONES
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Bildquelle: Talanx
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