Talanx-Aktie im Plus: Rochade bei Talanx-Vorstand - Lohnmann geht 2023, Warkentin kommt

Lohmann übergebe seine Aufgaben auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigem Einvernehmen an Jens Warkentin, bislang Finanzvorstand des Geschäftsbereichs, teilte die Talanx AG mit. In den kommenden Wochen werde Lohmann, der auch CIO der Talanx und CEO der HDI Deutschland AG ist, eine geordnete Übergabe an seinen Nachfolger sicherstellen. Der Manager war seit August 2020 Vorstandsmitglied des MDAX-Konzerns. Nachfolger von Warkentin als Finanzvorstand wird Thorsten Pauls.

"Nach fast 24 Jahren im operativen Management, als Vorstand und CEO in großen Versicherungsunternehmen der DACH Region, möchte ich mich beruflich noch einmal neu orientieren", sagte Lohmann laut der Mitteilung. Er freue sich darauf, sein Wissen, "beispielsweise in der Transformation und Digitalisierung von Unternehmen, in einer anderen Rolle einzubringen und weiterzugeben."

Warkentin wird zum 1. Januar 2023 Talanx-Vorstand mit Verantwortung für den Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung Deutschland sowie CEO der HDI Deutschland AG. Zudem wird er im Vorstand Chief Information Officer mit Verantwortung für die IT der Erstversicherung in Deutschland. Seit Oktober 2018 ist er Finanzvorstand des Geschäftsbereiches Privat- und Firmenversicherung Deutschland in der Talanx Gruppe und hat auch stellvertretend Aufgaben des CEO übernommen.

Via XETRA notiert die Talanx-Aktie zeitweise 0,52 Prozent stärker bei 38,62 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)