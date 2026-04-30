Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Starker Jahresauftakt
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30.04.2026 16:32:00
Talanx-Aktie kaum verändert: Ergebnis übertrifft Analystenschätzungen klar
Trotz des starken Jahresstarts halte das Unternehmen an der Jahresprognose fest: Das Konzernergebnis soll 2026 in etwa bei 2,7 Milliarden Euro liegen. "Diese Erwartung steht unter dem Vorbehalt, dass Großschäden das Großschadenbudget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten", so Talanx in der Adhoc-Mitteilung weiter.
Im vergangenen Jahr legte der Gewinn um ein Viertel auf einen Rekordwert von 2,48 Milliarden Euro zu. Der Versicherungsumsatz stieg um 2 Prozent auf 49 Milliarden Euro.
Die endgültigen Ergebnisse zu den ersten drei Monaten sollen wie geplant am 13. Mai berichtet werden.
Im Donnerstagshandel auf XETRA steht die Talanx-Aktie zeitweise um 1,73 Prozent höher bei 111,50 Euro.
DOW JONES
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