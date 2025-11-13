Hannover Rück Aktie
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
|Optimismus
|
13.11.2025 09:20:00
Talanx-Aktie klettert: 2025 noch mehr Gewinn erwartet
Am Montag hatte bereits der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück dank geringer Schäden im Sommer sein Gewinnziel für 2025 angehoben. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zu Talanx, und sein Gewinn geht gut zur Hälfte in den Überschuss des Mutterkonzerns ein.
"Wir haben nach neun Monaten ein Rekordergebnis erzielt und damit schon jetzt das Gesamtjahresergebnis von 2024 nahezu erreicht", sagte Talanx-Chef Torsten Leue. Auch für das kommende Jahr ist der Manager optimistischer. Bereits am Mittwochabend kündigte Talanx für 2026 einen Gewinn von ungefähr 2,7 Milliarden Euro an. Damit würde das Unternehmen sein ursprünglich für 2027 gesetztes Ziel von knapp 2,6 Milliarden Euro schon ein Jahr früher übertreffen.
In den ersten neun Monaten 2025 verdiente Talanx unter dem Strich 1,96 Milliarden Euro und damit 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zwar stagnierte der Versicherungsumsatz bei rund 36 Milliarden Euro. Doch die Gewinne aus Kapitalanlagen wuchsen um rund acht Prozent, und vom Umsatz im Schaden- und Unfallgeschäft blieb nach Abzug der Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb mehr übrig als im Vorjahreszeitraum. So sank die kombinierte Schaden-Kosten-Quote von 91,2 auf 89,8 Prozent.
Hurrikan "Melissa" kostet Talanx dreistelligen Millionenbetrag
Talanx wird im vierten Quartal noch einige Großschäden verbuchen. Wie Finanzvorstand Jan Wicke in einer Telefonkonferenz sagte, erwartet der Versicherungskonzern aus dem Hurrikan "Melissa", der Ende Oktober Jamaika verwüstet hat, eine Belastung im dreistelligen Millionenbereich. "Wir haben dort einen sehr hohen Marktanteil", sagte Wicke.
Der Taifun "Fung-Wong", der auf den Philippinen schwere Schäden angerichtet hat, werde wegen der niedrigen Versicherungsdichte in dem Land nur mit einem zweistelligen Millionenbereich zu Buche schlagen.
Der Absturz der MD-11-Frachtmaschine des Paketdienstleisters UPS Anfang des Monats, bei dem 13 Menschen ums Leben kamen, werde Talanx einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kosten, sagte Wicke. Auch hier sei der Marktanteil des Konzerns hoch.
Die Talanx-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 3,26 Prozent auf 113,90 Euro.
dpa-AFX/DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Hannover Rückmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel: LUS-DAX startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
12.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
11.11.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
11.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)