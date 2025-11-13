Talanx-Aktie klettert: 2025 noch mehr Gewinn erwartet

Statt etwa 2,3 Milliarden soll der Überschuss nun mehr als 2,4 Milliarden Euro erreichen, teilte das Unternehmen mit der Hauptmarke HDI bei der Vorlage der Zwischenbilanz für die ersten neun Monate am Donnerstag in Hannover mit. Bereits im August hatte Talanx das Gewinnziel auf rund 2,3 Milliarden Euro angehoben. Von Bloomberg befragte Analysten hatten zuletzt im Mittel schon mit einem Gewinn von etwas mehr als 2,4 Milliarden Euro gerechnet.

Am Montag hatte bereits der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück dank geringer Schäden im Sommer sein Gewinnziel für 2025 angehoben. Das Unternehmen gehört mehrheitlich zu Talanx, und sein Gewinn geht gut zur Hälfte in den Überschuss des Mutterkonzerns ein.

"Wir haben nach neun Monaten ein Rekordergebnis erzielt und damit schon jetzt das Gesamtjahresergebnis von 2024 nahezu erreicht", sagte Talanx-Chef Torsten Leue. Auch für das kommende Jahr ist der Manager optimistischer. Bereits am Mittwochabend kündigte Talanx für 2026 einen Gewinn von ungefähr 2,7 Milliarden Euro an. Damit würde das Unternehmen sein ursprünglich für 2027 gesetztes Ziel von knapp 2,6 Milliarden Euro schon ein Jahr früher übertreffen.

In den ersten neun Monaten 2025 verdiente Talanx unter dem Strich 1,96 Milliarden Euro und damit 23 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zwar stagnierte der Versicherungsumsatz bei rund 36 Milliarden Euro. Doch die Gewinne aus Kapitalanlagen wuchsen um rund acht Prozent, und vom Umsatz im Schaden- und Unfallgeschäft blieb nach Abzug der Aufwendungen für Schäden, Verwaltung und Vertrieb mehr übrig als im Vorjahreszeitraum. So sank die kombinierte Schaden-Kosten-Quote von 91,2 auf 89,8 Prozent.

Hurrikan "Melissa" kostet Talanx dreistelligen Millionenbetrag

Talanx wird im vierten Quartal noch einige Großschäden verbuchen. Wie Finanzvorstand Jan Wicke in einer Telefonkonferenz sagte, erwartet der Versicherungskonzern aus dem Hurrikan "Melissa", der Ende Oktober Jamaika verwüstet hat, eine Belastung im dreistelligen Millionenbereich. "Wir haben dort einen sehr hohen Marktanteil", sagte Wicke.

Der Taifun "Fung-Wong", der auf den Philippinen schwere Schäden angerichtet hat, werde wegen der niedrigen Versicherungsdichte in dem Land nur mit einem zweistelligen Millionenbereich zu Buche schlagen.

Der Absturz der MD-11-Frachtmaschine des Paketdienstleisters UPS Anfang des Monats, bei dem 13 Menschen ums Leben kamen, werde Talanx einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kosten, sagte Wicke. Auch hier sei der Marktanteil des Konzerns hoch.

Die Talanx-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 3,26 Prozent auf 113,90 Euro.

dpa-AFX/DOW JONES