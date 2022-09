Talanx-Aktie legt zu: Kaufempfehlung schiebt Talanx auf Vierwochenhoch

Nach einer Kaufempfehlung von HSBC sind die Papiere von Talanx am Mittwoch mit 36,18 Euro auf das höchste Niveau seit Anfang/Mitte August geklettert.

In der Spitze kostete die Aktie auf XETRA 36,18 Euro, nun beträgt das Plus zeitweise noch 1,52 Prozent auf 36,14 Euro. Die Aktien des Versicherers bewegten sich in den vergangenen beiden Monaten zwischen rund 34 und 37 Euro.

Analyst Bhavin Rathod traut ihnen mit seinem unveränderten Kursziel von 46,20 Euro deutlich mehr zu. Dass das Erstversicherungsgeschäft aktuell praktisch mit 0 bewertet werde, hält der Experte für nicht gerechtfertigt. Talanx sei hier gut aufgestellt, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern, Inflationssorgen würden zu hoch gehängt. Eine positive Überraschung erhofft sich Rathod auf dem Kapitalmarkttag im Dezember von der neuen Dividendenpolitik des Konzerns.

