Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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Finanzierungen 31.03.2026 17:59:40

Talanx-Aktie: Milliarden-Platzierung durchgebracht

Talanx-Aktie: Milliarden-Platzierung durchgebracht

Der Versicherungskonzern Talanx hat Anleihen im Volumen von insgesamt 1,0 Milliarden Euro begeben.

Eine erstrangige, unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro wurde bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert, wie der Konzern mitteilte. Parallel dazu zeichnete der Mehrheitsaktionär der Talanx AG, HDI V.a.G., in einer Privatplatzierung eine mit identischen Konditionen ausgestattete Anleihe mit einem Volumen von ebenfalls 500 Millionen Euro.

Die beiden auf Euro lautenden Anleihen sind mit einem fixen Kupon von 3,75 Prozent ausgestattet und am 09. April 2033 fällig.

Die Mittel sollen vorrangig zur Ablösung bestehender Finanzierungen eingesetzt werden, die am 23. Juli 2026 auslaufen und ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro aufweisen.

DJG/sha/thl

DOW JONES

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Bildquelle: Talanx

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