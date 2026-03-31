Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|Finanzierungen
|
31.03.2026 17:59:40
Talanx-Aktie: Milliarden-Platzierung durchgebracht
Eine erstrangige, unbesicherte Anleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro wurde bei institutionellen Investoren aus dem In- und Ausland platziert, wie der Konzern mitteilte. Parallel dazu zeichnete der Mehrheitsaktionär der Talanx AG, HDI V.a.G., in einer Privatplatzierung eine mit identischen Konditionen ausgestattete Anleihe mit einem Volumen von ebenfalls 500 Millionen Euro.
Die beiden auf Euro lautenden Anleihen sind mit einem fixen Kupon von 3,75 Prozent ausgestattet und am 09. April 2033 fällig.
Die Mittel sollen vorrangig zur Ablösung bestehender Finanzierungen eingesetzt werden, die am 23. Juli 2026 auslaufen und ein Volumen von 1,25 Milliarden Euro aufweisen.
DJG/sha/thl
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Talanx
Nachrichten zu Talanx AG
|
27.03.26
|MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
27.03.26
|EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
27.03.26
|EQS-CMS: Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
25.03.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Talanx mit 'Overweight' - Ziel 125 Euro (dpa-AFX)
|
20.03.26
|MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
18.03.26
|Talanx-Aktie höher: Profitabilität verbessert sich - Dividende wird kräftig erhöht (Dow Jones)
|
18.03.26
|Talanx erhöht nach Rekordjahr die Dividende (dpa-AFX)