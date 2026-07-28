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Positive Analyse 28.07.2026 11:03:38

Talanx-Aktie nach Goldman-Empfehlung vor charttechnischem Ausbruch?

Talanx-Aktie nach Goldman-Empfehlung vor charttechnischem Ausbruch?

Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Talanx hat die Aktien am Dienstag in eine aussichtsreiche charttechnische Lage versetzt.

Zwar hielt sich das Kursplus mit zuletzt 0,7 Prozent auf 115,80 Euro in Grenzen; die Papiere könnten nun aber den Ausbruch aus einem im August vergangenen Jahres begonnenen leichten Abwärtstrend versuchen. Dessen obere Trendlinie verläuft bei gut 117 Euro.

Andrew Baker von Goldman Sachs bezeichnet die Talanx-Aktie als ein bevorzugtes Investment in einem sich abschwächenden Versicherungsmarkt. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 10 auf Basis der Schätzungen für 2027 sei nicht gerade viel angesichts eines durchschnittlichen jährlichen Gewinnwachstums je Aktie von sechs Prozent bis 2030.

Hinzu kämen eine starke Bilanz und Gewinnpotenzial durch Übernahmen. Dafür habe der Versicherer aktuell Kapazitäten von rund 5 Milliarden Euro. Baker verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Talanx auf der aktuellen Rangliste für DAX und MDAX auf Platz 41 liege. Mit einem Zukauf oder einer Fusion könne sich das Unternehmen folglich in den Leitindex Dax bringen.

/bek/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: Talanx
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