Talanx Aktie

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WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

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Aktienplatzierung 08.07.2026 08:03:00

Talanx-Aktie nach Platzierung eines Großaktionärs unter Druck

Talanx-Aktie nach Platzierung eines Großaktionärs unter Druck

Eine Aktienplatzierung des japanischen Versicherers Meiji Yasuda belastet die Talanx-Aktie - das 4,3 Millionen Aktien umfassende Paket wurde im beschleunigten Verfahren platziert.

Eine Aktienplatzierung durch einen großen Anteilseigner hat die Papiere des Versicherers Talanx am Mittwochmorgen belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate wechselten die Anteilsscheine zuletzt für 112,20 Euro den Besitzer, und damit für 3,1 Prozent weniger als tags zuvor zum Xetra-Schluss. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen. Damit würden sie im Hauptgeschäft 2026 wieder leicht im Minus liegen, nachdem sie sich seit Anfang Juni deutlich erholt hatten.

Der japanische Branchenkollege Meiji Yasuda Life bot 4,3 Millionen Aktien für 110,70 Euro bis Marktpreis, also dem Schlusskurs, an, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente am Vorabend berichtet hatte. Ihren Daten zufolge hielten die Japaner einen Anteil von 1,68 Prozent an Talanx. Verkauft hat Meiji Yasuda Life die Talanx-Aktien in einem beschleunigten Verfahren dann laut einem Händler zu 110,70 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Talanx

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