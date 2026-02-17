Talanx-Aktie stärker: Zwei polnische Tochter-Firmen übernommen

Talanx hat die angestrebte Komplettübernehme zweier polnischer Töchter unter Dach und Fach gebracht.

Wie der Versicherungskonzern mitteilte, hat er von seinen Kaufoptionen auf die von der Meiji Yasuda Life Insurance Co gehaltenen Anteile der Tochtergesellschaften Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji Warta (Warta) (24,3 Prozent) und Towarzystwo Ubezpieczen Europa (TU Europa) (50,0 Prozent minus eine Aktie) Gebrauch gemacht und die Minderheitsanteile der Japaner an den polnischen Versicherern übernommen.

HDI International, im Talanx-Konzern für das internationale Privat- und Firmenversicherungsgeschäft zuständig, ist mit TU Europa und Warta seit 2012 im polnischen Markt vertreten. Warta ist das zweitgrößte Versicherungsunternehmen in Polen und erwirtschaftete 2024 mit rund 3.000 Mitarbeitern einen Versicherungsumsatz von rund 2,7 Milliarden Euro.

Die Talanx-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,71 Prozent fester bei 107,20 Euro.

DOW JONES