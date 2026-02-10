Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ziel für 2026 bestätigt 10.02.2026 11:14:41

Talanx-Aktie verliert dennoch: Deutliche Ergebnissteigerung in 2025

Talanx-Aktie verliert dennoch: Deutliche Ergebnissteigerung in 2025

Talanx hat im abgelaufenen Jahr einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt und die Rendite deutlich verbessert.

Geholfen hat dabei ein geringes Schadensaufkommen in der zweiten Jahreshälfte. Den Ausblick für das laufende Jahr bestätigte der Versicherungskonzern.

Der Gewinn stieg nach vorläufigen Zahlen um 25 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro. Talanx hatte sich nach einer weiteren Erhöhung der Prognose im November zuletzt mehr als 2,4 Milliarden Euro vorgenommen. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 2,45 Milliarden Euro gerechnet.

Der Versicherungsumsatz legte währungsbereinigt um 5 Prozent bzw. nominal um 2 Prozent auf 49 Milliarden Euro zu. Die Eigenkapitalrendite betrug 19,7 Prozent nach 17,9 Prozent im Vorjahr.

Talanx bestätigte das Ziel für 2026, den Gewinn auf etwa 2,7 Milliarden Euro zu steigern.

Der Dividendenvorschlag soll bei der Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse am 18. März bekanntgegeben werden. Die Dividende soll gemäß der Dividendenpolitik über dem Vorjahreswert von 2,70 Euro je Aktie liegen.

Im XETRA-Handel gibt die Talanx-Aktie am Dienstag dennoch zeitweise um 2,18 Prozent auf 107,50 Euro nach.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Talanx-Aktie von Swiss Life-Halbjahreszahlen nach unten gedrückt
So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht
Talanx-Aktie klettert: 2025 noch mehr Gewinn erwartet

Bildquelle: Talanx

Nachrichten zu Talanx AG

mehr Nachrichten