Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
Ziel für 2026 bestätigt
|
10.02.2026 11:14:41
Talanx-Aktie verliert dennoch: Deutliche Ergebnissteigerung in 2025
Der Gewinn stieg nach vorläufigen Zahlen um 25 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro. Talanx hatte sich nach einer weiteren Erhöhung der Prognose im November zuletzt mehr als 2,4 Milliarden Euro vorgenommen. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 2,45 Milliarden Euro gerechnet.
Der Versicherungsumsatz legte währungsbereinigt um 5 Prozent bzw. nominal um 2 Prozent auf 49 Milliarden Euro zu. Die Eigenkapitalrendite betrug 19,7 Prozent nach 17,9 Prozent im Vorjahr.
Talanx bestätigte das Ziel für 2026, den Gewinn auf etwa 2,7 Milliarden Euro zu steigern.
Der Dividendenvorschlag soll bei der Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse am 18. März bekanntgegeben werden. Die Dividende soll gemäß der Dividendenpolitik über dem Vorjahreswert von 2,70 Euro je Aktie liegen.
Im XETRA-Handel gibt die Talanx-Aktie am Dienstag dennoch zeitweise um 2,18 Prozent auf 107,50 Euro nach.
DOW JONES
