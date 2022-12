Talanx-Aktie vorbörslich stark: Kräftiges Dividendenplus und Gewinnsteigerung bei Talanx geplant

"Vorbehaltlich einer entsprechenden Gewinn- und Liquiditätssituation" solle der Hauptversammlung im Mai nächsten Jahres eine Ausschüttung von 2,00 Euro je Aktie für 2022 vorgeschlagen werden, teilte das Unternehmen in Hannover mit. Bis zum Jahr 2025 solle die Dividende um weitere 25 Prozent steigen - auf einen Zielwert von dann 2,50 Euro, hieß es. In der Adhoc-Mitteilung von Talanx ist von einer neuen Dividendenpolitik die Rede. Das Unternehmen veranstaltet am Dienstag seinen Kapitalmarkttag.

Talanx will Gewinn bis 2025 auf 1,6 Milliarden Euro steigern

Der Versicherungskonzern Talanx will seinen Gewinn in den kommenden Jahren kräftig steigern. Wie das Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages mitteilte, soll der Nettogewinn 2025 bei rund 1,6 Milliarden Euro liegen. Für dieses Jahr peilt Talanx weiterhin einen Gewinn von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro an. Die Aktionäre können sich zudem über deutlich höhere Dividenden in den nächsten Jahren freuen.

Die Eigenkapitalrendite will Talanx dauerhaft bei über 10 Prozent halten. Bereits im laufenden Jahr soll die Rendite auf diesem Niveau liegen. Die 2018 gesetzten Mittelfristziele für den Zeitraum bis 2022 habe der Konzern allesamt trotz Pandemie und eines hohen Aufkommens an Naturkatastrophen übertroffen, teilte Talanx mit.

Am Vorabend hatte Talanx bereits angekündigt, die Dividende für 2022 um 25 Prozent auf 2,00 Euro je Aktie zu erhöhen. Bis zum Jahr 2025 soll die Dividende auf 2,50 Euro steigen.

"Die wesentlichen Faktoren dieser ambitionierten Pläne sind weiteres organisches und anorganisches Wachstum, versicherungstechnische Exzellenz, ein Fokus auf profitables Geschäft in den Geschäftsbereichen sowie eine auf Vertrauen basierende dezentrale Unternehmenskultur", sagte Vorstandschef Torsten Leue.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewinnt die Talanx-Aktie zeitweise 2,24 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss.

FRANKFURT (Dow Jones)