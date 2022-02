Talanx mit Milliardengewinn - das ist die bessere Alternative

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Versicherungskonzern Talanx hat ein Jahr früher als geplant seinen ersten Milliardengewinn erzielt. Der Überschuss von 2021 liege nach vorläufigen Zahlen bei 1,01 Milliarden Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit.Der Mehrheitseigner des Rückversicherers Hannover Rück übertraf im Naturkatastrophenjahr 2021 sowohl die Erwartungen von Analysten als auch sein eigenes Ziel, einen Gewinn am oberen Ende der Spanne von 900 bis 950 Millionen Euro zu erreichen.Einen Milliardengewinn hatte Vorstandschef Torsten Leue eigentlich erst für 2022 ins Auge gefasst. Im ersten Corona-Jahr 2020 war der Überschuss infolge der pandemiebedingten Schäden wie Veranstaltungsausfällen und der Schließung von Hotels und Restaurants auf 673 Millionen Euro eingebrochen. Für das laufende Jahr peilt der Vorstand weiterhin einen Gewinn von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro an.Am Finanzmarkt kommen die Nachrichten am Abend gut an. Auf Xetra dürfte der Kurs der Talanx-Aktie mit einem Plus von etwa 3,5 Prozent eröffnen.Talanx begründete den Gewinnsprung von 2021 auch mit den Sanierungs- und Spar-Erfolgen in der Industrieversicherung sowie in der deutschen Privat- und Firmenversicherung. Hatte die Erstversicherung mit der Hauptmarke HDI im Jahr 2018 nur 31 Prozent zum Konzernergebnis beigesteuert, seien es im vergangenen Jahr schon 45 Prozent gewesen.Größter Gewinnbringer des Konzerns ist damit immer noch Hannover Rück. Der weltweit drittgrößte Rückversicherer hatte bereits am Donnerstagmorgen seine vorläufigen Jahreszahlen veröffentlicht und einen Nettogewinn von 1,23 Milliarden Euro gemeldet. Da Talanx nur gut 50 Prozent der Hannover-Rück-Aktien gehören, bleibt auch nur gut die Hälfte des Rückversicherer-Gewinns bei dem Mutterkonzern hängen.