Talanx mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Talanx lud am 18.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,48 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 14,04 Milliarden EUR gegenüber 13,34 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,60 EUR. Im Vorjahr waren 7,65 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 57,27 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Talanx 55,70 Milliarden EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 9,52 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 48,78 Milliarden EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at