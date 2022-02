Talanx schafft Milliardengewinn schneller als gedacht

München (Reuters) - Der Versicherungskonzern Talanx hat den angepeilten Milliardengewinn schon ein Jahr früher geschafft als geplant.

Der Nettogewinn habe im vergangenen Jahr bei 1,01 Milliarden Euro gelegen und damit über den zuletzt anvisierten 950 Millionen Euro, teilte Talanx am Donnerstag in Hannover mit. Im Vergleich zu dem von der Corona-Pandemie geprägten Vorjahr ist das ein Zuwachs von 50 Prozent. Allein die Rückversicherungs-Tochter Hannover Rück, an der Talanx gut 50 Prozent hält, hat 2021 einen Nettogewinn von 1,23 Milliarden Euro erwirtschaftet. Im laufenden Jahr soll es bei Talanx noch ein wenig höher gehen: Es bleibe bei der Gewinnprognose von 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro, hieß es.

Die Dividende für 2021 soll - wie im November angekündigt - um zehn Cent auf 1,60 Euro je Aktie erhöht werden. Das operative Ergebnis stieg um 46 Prozent auf 2,45 Milliarden Euro. Die gebuchten Bruttoprämien legten ebenfalls stärker als erwartet um elf Prozent auf 45,5 Milliarden Euro zu.

Talanx führte die Gewinnsteigerung auch auf den Erfolg der Sanierung des Geschäfts mit großen Industriekunden und deutschen Privatkunden zurück. Das Geschäft mit ausländischen Privat- und Firmenkunden sei "weiter sehr profitabel". Talanx kommt damit dem Ziel näher, die Erstversicherung ähnlich profitabel zu machen wie die lange dominierende Hannover Rück. Im abgelaufenen Jahr kamen 45 Prozent des Gewinns aus der Erstversicherung. 2018 war es weniger als ein Drittel.