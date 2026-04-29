Hannover Rück Aktie

Hannover Rück für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 19:05:38

Talanx steigert Gewinn überraschend stark - Prognose bestätigt

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat den Gewinn im ersten Quartal überraschend deutlich gesteigert. Das vorläufige Konzernergebnis habe sich von 604 Millionen Euro im Vorjahr auf 774 Millionen erhöht, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Mittwochabend in Hannover mit. Analysten hatten laut dem Konzern im Schnitt nur mit 604 Millionen gerechnet. Auf Tradegate legte der Kurs der Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um rund zwei Prozent zu.

Der Versicherungsumsatz dürfte im ersten Quartal bei 12,1 Milliarden Euro liegen, hieß es weiter. Das entspreche währungsbereinigt zum Vorjahresquartal einer Steigerung um etwa drei Prozent.

An der Prognose für das laufende Geschäftsjahr halte der Konzern fest. Dabei dürfte 2026 in etwa ein Konzernergebnis von 2,7 Milliarden Euro erwirtschaftet werden. Hierbei werde erwartet, dass Großschäden das dafür vorgesehene Budget nicht überschreiten, keine Turbulenzen auf den Kapitalmärkten und keine wesentlichen Währungsschwankungen auftreten.

Die vollständigen Ergebnisse sollen am 13. Mai veröffentlicht werden. /jha/jsl

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hannover Rück

mehr Nachrichten