Talanx stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Talanx hat am 18.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,34 Milliarden USD – ein Plus von 14,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Talanx 14,23 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,42 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Talanx hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 64,63 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 60,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at