Talanx Aktie
WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005
|
17.03.2026 10:51:39
Talanx verlängert Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) (Talanx) hat den Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig bis Juni 2030 verlängert. "Herr Leue hat den Konzern als Vorstandsvorsitzender seit Mai 2018 kontinuierlich und äußerst erfolgreich entwickelt", sagte Aufsichtsratschef Herbert Haas laut einer Mitteilung am Dienstag. Der Aufsichtsrat sei davon überzeugt, dass er mit seinem Team diesen Weg auch in den kommenden Jahren fortsetzen werde. Die Aktie legte zuletzt um rund 1,7 Prozent zu./mne/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Talanx AG
|
12:27
|MDAX aktuell: MDAX am Dienstagmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
10:51
|Talanx verlängert Vertrag von Unternehmenschef Torsten Leue vorzeitig (dpa-AFX)
|
13.03.26
|MDAX-Papier Talanx-Aktie: So viel hätte eine Investition in Talanx von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.03.26
|XETRA-Handel MDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
06.03.26
|MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)