Talanx zuversichtlich Jahresausblick zu übertreffen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Versicherungskonzern Talanx hat im zweiten Quartal deutlich mehr verdient. Das MDAX-Unternehmen ist zuversichtlich, das Gewinnziel von 1,4 Milliarden Euro für 2023 und den angepeilten Versicherungsumsatz von rund 42 Milliarden Euro zu übertreffen. Die Eigenkapitalrendite soll, wie bereits im ersten Quartal angekündigt, deutlich über 10 Prozent liegen. Im zweiten Quartal betrug sie 17,4 Prozent.

Im ersten Halbjahr prägten laut Mitteilung u.a. inflationsbedingte Preissteigerungen, geringere Großschadenleistungen sowie Auf- und Abzinsungseffekte infolge des neuen Rechnungslegungsstandards das Ergebnis. Auf Halbjahressicht wurde ein Rekordgewinn von 827 Millionen Euro erzielt, ein Anstieg um 20,6 Prozent.

Die höchsten Großschäden fielen im ersten Halbjahr mit 257 Millionen Euro für das Erdbeben in der Türkei und Syrien an. Außerdem wirkten sich die Großschäden durch den tropischen Zyklon "Gabrielle" im Februar, die Unruhen in Frankreich, die Überschwemmungen in Neuseeland im Januar sowie die schweren Unwetter im Mai in Italien deutlich auf das Großschadenbudget aus.

Der Konzerngewinn stieg im zweiten Quartal um 11,1 Prozent auf 404 Millionen Euro von 363 Millionen im Vorjahr. Talanx hat die Vorjahreszahlen nachträglich an die neue Bilanzierung unter IFRS 17/9 angepasst, die ab diesem Jahr für Versicherungsunternehmen verpflichtend ist. Ursprünglich hatte der Konzern für das zweite Quartal des Vorjahres 304 Millionen Euro Gewinn ausgewiesen. Der Versicherungsumsatz, eine neue Kennziffer unter der neuen Rechnungslegung, legte um 11,8 Prozent auf 10,151 Milliarden Euro zu. Das EBIT stieg um 25,4 auf 915 Millionen Euro.

Die Schaden-Kosten-Quote, die Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis setzt, verbesserte sich auf 93,9 von 94,1 Prozent. Unter einer Quote von 100 arbeitet eine Versicherung profitabel. Auch hier kommt ein positiver Effekt aus der Bilanzierungsumstellung zum Tragen.

August 14, 2023