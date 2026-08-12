Talbros Automotive Components: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Talbros Automotive Components hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 4,86 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,60 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,31 Prozent auf 2,38 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,07 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at