Talbros Automotive Components stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Talbros Automotive Components hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,41 INR. Im Vorjahresviertel hatte Talbros Automotive Components 3,86 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,02 Prozent auf 2,14 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at