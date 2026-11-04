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04.11.2026 06:31:28
Talbros Engineering gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Talbros Engineering stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 12,00 INR gegenüber 12,89 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 1,46 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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