Talen Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Talen Energy veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,00 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,50 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 894,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 866,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at