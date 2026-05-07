Talen Energy: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Talen Energy veröffentlichte am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 1,33 USD gegenüber -2,940 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Talen Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 117,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,81 Milliarden USD im Vergleich zu 1,29 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at