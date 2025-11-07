Talen Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Talen Energy hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 4,25 USD. Im letzten Jahr hatte Talen Energy einen Gewinn von 3,16 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,47 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Talen Energy einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at