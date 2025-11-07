|
07.11.2025 06:31:29
Talen Energy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Talen Energy hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Das EPS lag bei 4,25 USD. Im letzten Jahr hatte Talen Energy einen Gewinn von 3,16 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,47 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Talen Energy einen Umsatz von 1,09 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.