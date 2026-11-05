Talen Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Talen Energy lud am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 68,55 ARS, nach 89,61 ARS im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 2 494,22 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Talen Energy 1 948,94 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at