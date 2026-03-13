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13.03.2026 06:31:28
Talenom mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Talenom veröffentlichte am 11.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,20 Prozent auf 29,6 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,010 EUR. Im Vorjahr waren 0,130 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 109,11 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 126,23 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,068 EUR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 119,31 Millionen EUR geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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