Talenom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Talenom hat am 06.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,060 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Talenom 30,3 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 35,7 Millionen EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at