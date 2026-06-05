Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
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05.06.2026 07:27:33
Talent fight heats up in India finance hub as DBS, Standard Chartered chiefs quit
Global banks are expanding their presence in Gift City, lured by tax incentives and a lighter regulatory frameworkWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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