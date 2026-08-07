TalentX präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TalentX hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 11,77 JPY gegenüber 8,84 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat TalentX mit einem Umsatz von insgesamt 480,6 Millionen JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren, um 18,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at