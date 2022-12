Talfahrt der Credit Suisse geht ungebremst weiter - CS-Aktie auf Rekordtief

Der Kurs der Credit Suisse sackte am Morgen erneut um mehr als fünf Prozent ab auf ein neues Rekordtief von 2,67 Franken. Zuletzt betrugen die Verluste an der SIX noch 3,30 Prozent bei 2,73 Franken. Damit beläuft sich der Wertverlust alleine in dieser Woche auf 15 Prozent. Seit Mitte November, als die Abwärtsbewegung begann, hat sich der Kurs um mehr als ein Drittel verringert.

Treiber des jüngsten Einbruches waren neben der Gewinnwarnung von vergangener Woche auch technische Aspekte der laufenden Kapitalerhöhung. Die Bezugsrechte, mit denen die bestehenden Eigner neue Titel zu einem Abschlag kaufen können, stürzten 47 Prozent ab. Den Analysten von JPMorgan zufolge könnten anhaltende Abflüsse von Kundenvermögen Spekulationen über eine Übernahme der Credit Suisse entfachen und zu einem Teilverkauf der Schweiz-Einheit führen. Sie senkten das Kursziel auf 3,80 von 5,50 Franken, die Anlageempfehlung lautet auf "Neutral".

CS begibt dreijährige Pfandbriefanleihe

Die krisengeplagte Schweizer Großbank Credit Suisse hat am Donnerstag eine dreijährige Pfandbriefanleihe zur Zeichnung aufgelegt, wie aus einer von Reuters eingesehenen internen Mitteilung einer Emissionsbank hervorgeht.

Dem Memo soll zufolge soll die Verzinsung 75 Basispunkte über der Swapmitte liegen. Das Auftragsbuch habe eine Volumen von mehr als 825 Millionen Euro, wie es in einem weiteren Memo hieß.

CS sieht Gegenbewegung bei Geldabflüssen

Beim Abfluss von Kundengeldern der Credit Suisse ist es teilweise zu einer Gegenbewegung gekommen.

"Es war ein Sturm im Retail- und teilweise im Wealth-Management-Segment, vor allem in Asien, wo wir zwei bis drei Wochen lang wirklich massive Abflüsse hatten", sagte Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann am Donnerstag auf einer Konferenz. "Seither hat sich die Situation völlig abgeflacht und teilweise umgekehrt", sagte er weiter. Dies gelte etwa für das Schweizer Geschäft. Die Unsicherheit über die Verfassung der Schweizer Großbank hatten von Anfang Oktober bis Mitte November zu Abflüssen von 84 Milliarden Franken oder sechs Prozent des Gesamtbestandes geführt. Sehr wenige Kunden hätten aber ihre Konten geschlossen, sagte Lehmann. Früher oder später werde zumindest ein Teil des abgeflossenen Geldes zurückkommen.

Zürich (Reuters)