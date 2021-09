Taliban fordern von Deutschland diplomatische Anerkennung und Finanzhilfen

BERLIN (Dow Jones)--Die islamistischen Taliban fordern von Deutschland diplomatische Anerkennung und finanzielle Hilfen. "Wir wollen starke und offizielle diplomatische Beziehungen zu Deutschland", sagte Taliban-Sprecher Zabiullah Mudschahid Welt am Sonntag. Die Deutschen seien in Afghanistan immer willkommen gewesen, sagte Mudschahid. Schon zu Zeiten des Königreichs vor etwa hundert Jahren hätten die Deutschen in Afghanistan viel Gutes bewirkt. "Leider haben sie sich dann den Amerikanern angeschlossen. Aber das ist jetzt vergeben", sagte Mudschahid.

Die neue Regierung der Taliban wünsche sich von Berlin ebenso wie von anderen Ländern finanzielle Unterstützung, humanitäre Hilfe und Kooperation bei Gesundheit, Landwirtschaft und Bildung.

